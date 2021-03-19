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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:30 Son Güncelleme: 19.3.2021 09:35

Son dakika: Liseli kızların tekme tokatlı kavgası kamerada!

İHA
Son dakika: Liseli kızların tekme tokatlı kavgası kamerada!

'da cep telefonu kameralarına yansıyan olay 'bu kadarına da pes' dedirtti. Otobüs durağında bekleyen liseli genç kızın yanına gelen bir başka kız öğrenci ve onun yanındaki 3 erkek öğrenci arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, durakta bekleyen kız, yanına gelen kız öğrenci tarafından tekme tokat dövüldü. Bu sırada erkek öğrenciler de kavgayı seyretmekle yetindi.

Akılalmaz olay, geçtiğimiz Çarşamba günü öğle saatlerinde Erzincan'da vatandaşların yoğun olduğu Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında bekleyen kızın yanına gelen bir başka kız öğrenci ve yanındaki 3 erkek öğrenci arasında tartışma çıktı. Kısa bir süre sonra otobüs durağında bekleyen kıza tekme tokat saldırıp, saçından tutup yere yatıran kızı erkek öğrenciler seyretti, başka iki kız öğrenci ayırdı.

KAVGA SONRASI GÖZDEN KAYBOLDULAR

Yaşanan kavga anı cep telefonuyla görüntülenirken saldırgan kız ve yanındaki erkek öğrenciler parka doğru giderek gözden kayboldu.

Herhangi bir yara almayan ve cep telefonunu yere düşüren mağdur kız öğrenciye, olaya duyarsız kalmayan iki kız öğrenci yardımcı olarak oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı.

Erzincan’da liseli kızların kavgası sokak ortasındaki feci kavgası kamerada | Video

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Son dakika: Liseli kızların tekme tokatlı kavgası kamerada!
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