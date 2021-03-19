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Giriş Tarihi: 19.3.2021 16:05

: 'de 2 'lı ikna edildi!

DHA
SON DAKİKA: Mardin'de 2 PKK'lı ikna edildi!

haberler...Terör örgütü 'nın, Irak'taki barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olan E.G. ile H.M., 'de aileleriyle bir araya geldi. Büyük sevinç yaşayan aile fertleri, böyle hasret giderdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK'lı teröristlerin ikna yoluyla teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK'nın Irak'taki barınma alanlarında kalan, 2014'te örgüte katılan E.G. ile 2015'te örgüte katılan H.M.'yi teslim olmalarına yönelik ikna girişiminde bulundu.

Çalışmalar sonucu terör örgütünün barınma alanlarından kaçan E.G. ile H.M., Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen E.G. ile H.M., sorgularının tamamlanmasıyla ailesiyle buluştu.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki buluşmada duygusal anlar yaşandı.

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SON DAKİKA: Mardin'de 2 PKK'lı ikna edildi!
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