Son dakika: Müge Anlı'da aranıyordu! Dövizci Berk Ergier'den acı haber!

Polis, Ergier'in bulunması için çalışma başlatırken, Gizem Ergier, eşinin, son günlerde içine kapandığını ve kaçırılmış olabileceğini ileri sürdü.



ÖZEL EKİP KURULDU



Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, Berk Ergier'in İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki evi ile iş yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında Ergier'in cep telefonunun en son kırsal Kirazlı Mahallesi'nden sinyal verdiği belirlendi. Özel ekip, hemen çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. DHA ise, Berk Ergier'in kaybolduğu gün saat 16.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi'ndeki Belen tepesi mevkisinde çekilmiş görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Ergier, kayaların üzerinde oturarak, bir süre ormanı seyrediyor. Polis ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Arama Kurtama Ekibi Derneği (AKE) ve Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ergier'in evine 7 kilometre mesafadeki bölgede bugün arama-kurtarma çalışması başlattı.