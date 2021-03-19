SON DAKİKA: Müge Anlı'da şok anlar! Cup diye içine girdi!

Son dakika haberler...Müge Anlı'daki olay, Türkiye'yi ekran başına topladı… İddialara göre; Adana'da oturan Şahap Örcün, geçen ay arkadaşı Mehmet Ali Tunç'un kapısını çaldı.
Örcün, çok fazla borcu olduğunu söyleyip intihar edeceğini anlattı.
Örcün'ü kararından döndüremeyen Tunç ise 'Ben de seninle intihar edeceğim' ifadesini kullandı.
Bunun üzerine ikili, Çatalan Köprüsü'ne çıktı. İddialara göre; Örcün 15 metre yüksekten aşağıya atladı.
Tunç ise son anda vazgeçerek atlamadı. Arkadaşının battığını gören Tunç polisi aradı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.
Ancak Örcün bulunamadı. Kayıp adamın ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Aile üyeleri Tunç'u suçladı.
Müge Anlı canlı yayın izle: 19 Mart 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da Şahap Örcün olayında son dakika... | Video
Mehmet Ali Tunç ise masum olduğunu anlattı. Fakat aile üyeleri Tunç'un ifadelerini yalanladı. Hiçbir sözüne inanmadı. Karşılıklı atışmaların yaşandığı olayda bugün son dakika gelişmeleri yaşandı.
Seyhan Baraj Gölü'nde arama yapan ekipler, "Atladıysa bugün cesede ulaşabiliriz" açıklamasını yaptı.
Canlı yayında ise yine gergin anlar yaşandı. Mehmet Ali Tunç, "Hakkını helal et dedi ve cup diye suyun içine atladı" diye konuştu. İzleyenleri hayrete düşüren olay canlı yayına böyle yansıdı…
Müge Anlı'da esrarengiz Şahap Örcün olayında son dakika! Olay yerinden canlı yayın... | Video