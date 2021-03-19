SON DAKİKA: Müge Anlı'da şok anlar! Cup diye içine girdi!

Canlı yayında ise yine gergin anlar yaşandı. Mehmet Ali Tunç, "Hakkını helal et dedi ve cup diye suyun içine atladı" diye konuştu. İzleyenleri hayrete düşüren olay canlı yayına böyle yansıdı…

Müge Anlı'da esrarengiz Şahap Örcün olayında son dakika! Olay yerinden canlı yayın... | Video