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Giriş Tarihi: 19.3.2021 10:18

: kazası davasının avukatı ’da ölü bulundu!

DHA
SON DAKİKA: Susurluk kazası davasının avukatı İsmail Kavşut Bursa’da ölü bulundu!

haberler…Balıkesir’de, 1996 yılında meydana gelen ‘ kazası’ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe’nin bir dönem avukatlığını yapan (62), evinde ölü bulundu. Gelen son dakika bilgisine göre; Kavşut’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na yollandı…

Son dakika haberler...Balıkesir Barosu'na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut'un Susurluk'taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut'un öldüğü belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut'un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


'KAMYON ŞOFÖRÜNÜ SAVUNMUŞTU'

Avukat İsmail Kavşut'un, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı'nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Susurluk kazası davasının avukatı İsmail Kavşut Bursa’da ölü bulundu!
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