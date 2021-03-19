Son dakika: Turuncu kategorideki kentte şoke eden olay! Eve giren polis gözlerine inanamadı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladı 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da bir taziye evinden 61 kişinin olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giden polis, evi tahliye edip 61 kişi hakkında işlem başlattı.