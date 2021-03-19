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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:53 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:06

Son dakika: Turuncu kategorideki kentte şoke eden olay! Eve giren polis gözlerine inanamadı...

DHA
Son dakika: Turuncu kategorideki kentte şoke eden olay! Eve giren polis gözlerine inanamadı...

Son dakika haberi: Mutasyonlu koronavirüsün etkisiyle son günlerde vaka sayılarında artış yaşanırken, turuncu kategoride yer alan 'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 100 bin nufusta 56,88 vaka oranı bulunan kentte 112 hattına gelen ihbarla bir cenaze evindeki taziyeye 61 kişinin katıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerinin baskın yaptığı evde bulunan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladı 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da bir taziye evinden 61 kişinin olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giden polis, evi tahliye edip 61 kişi hakkında işlem başlattı.

Karaman, Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre 100 bin nufusta 56,88 ile turuncu listede bulunuyor.

Kentteki vaka sayısı yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı.

POLİSLER EVE GİRİNCE ŞOK OLDU

Ancak bugün akşam saatlerine 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Yeşilada Mahallesi 820 Sokak'taki taziye evine giden polis, evde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

TAZİYE EVİNDE 61 KİŞİ...

Evin 3 odasında 61 kişinin olması üzerine polis tek tek evdekileri tahliye edip, haklarında işlem başlattı.

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Son dakika: Turuncu kategorideki kentte şoke eden olay! Eve giren polis gözlerine inanamadı...
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