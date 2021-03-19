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Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:54 Son Güncelleme: 19.3.2021 10:04

: ’da ! Öldürüp polisi aradı!

İHA
SON DAKİKA: Van’da pompalı dehşet! Öldürüp polisi aradı!

haberler…'ın Erciş ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. Dört çocuk babası Remzi Yok, eşi Aysel Yok'u tüfekle katletti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler…Tüyler ürperten olay, Van'ın Alkanat Mahallesi'nde yaşandı. Remzi Yok (31) isimli 4 çocuk babası, 28 yaşındaki eşi Aysel Yok'u bilinmeyen bir sebeple av tüfeğiyle öldürdükten sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aysel Yok'un cansız bedeniyle karşılaştı. Yok'un cansız bedeni ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri için Yok'un cansız bedeni Van'a gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, ihbardan sonra kayıplara karışan Remzi Yok'un yakalanması için drone destekli geniş çaplı arama çalışması başlattı.

4 çocuk ise Van Gölü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğünde koruma altına alındı.

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SON DAKİKA: Van’da pompalı dehşet! Öldürüp polisi aradı!
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