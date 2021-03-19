Son dakika: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp ve Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? İnstagram akış yenilemedi uyarısı...

Sosyal medya kullanım araçları ınstagram ve whatsapp çökmesi son dakika olarak duyuruldu. Whatsapp çöktü mü, ne zaman düzelecek soruları birçok kullanıcı tarafından sorgulanırken Whatsapp Web platformuna da giriş yapılamıyor. Zaman zaman erişim geri gelse de, Whatsapp sorunu devam ediyor. Kullanıcı sayısı milyonları aşan popüler yazışma uygulamaması Whatsapp akşam saatleri itibariyle hizmet verme sıkıntısı yaşamaya başladı. Yetkili mecralardan açıklama gelince İnstagram, Whatsapp çöktü mü, İnstagram çöktü mü ne zaman düzelecek gibi pek soru yanıt bulacak.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Instagram, Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.