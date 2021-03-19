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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp ve Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? İnstagram akış yenilemedi uyarısı...
Giriş Tarihi: 19.3.2021 21:07

Son dakika: çöktü mü? Whatsapp ve çöktü mü, ne zaman düzelecek? İnstagram akış yenilemedi uyarısı...

Son dakika: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp ve Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? İnstagram akış yenilemedi uyarısı...

ve ? Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya mecralarından ve Whatsapp çökmesi son dakika haberi olarak gündeme geldi. Saat 20:30 sonrasında, dünya genelinde binlerce kullanıcı 'Whatsapp çöktü' 'İnstagram çöktü' raporu vererek diğer kullanıcılar ile yaşadıkları sorunu paylaştı. Whatsapp'ta mesajlar, fotoğraf ve video gönderilemedi. Buna göre tüm kullanıcılar yaşanan durum neyle alakalı ve , Whatsapp çöktü mü, ne zaman düzelecek? Whatsapp'tan çökme ile ilgili resmi bir açıklama geldi mi? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar…

Sosyal medya kullanım araçları ınstagram ve whatsapp çökmesi son dakika olarak duyuruldu. Whatsapp çöktü mü, ne zaman düzelecek soruları birçok kullanıcı tarafından sorgulanırken Whatsapp Web platformuna da giriş yapılamıyor. Zaman zaman erişim geri gelse de, Whatsapp sorunu devam ediyor. Kullanıcı sayısı milyonları aşan popüler yazışma uygulamaması Whatsapp akşam saatleri itibariyle hizmet verme sıkıntısı yaşamaya başladı. Yetkili mecralardan açıklama gelince İnstagram, Whatsapp çöktü mü, İnstagram çöktü mü ne zaman düzelecek gibi pek soru yanıt bulacak.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Instagram, Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp erişim sorunu ilk olarak Whatsapp Web üzerinden başladı. Sonrasında uygulamayı da etkileyen bir sorun başladı ancak konuya ilişkin bir arıza ya da teknik aksaklık açıklaması yapılmadı.

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Son dakika: Whatsapp çöktü mü? Whatsapp ve Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek? İnstagram akış yenilemedi uyarısı...
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