Son Dakika: Yunanistan’da korkutan deprem!

Son dakika… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Yunanistan Larisa kentinde depremin şiddeti 3.9 belirlendi.

YUNANİSTAN'DA DEPREM!

#Deprem

Büyüklük : 3.9 (Mw)

Yer : Larisa (Yunanistan)

Tarih-Saat : 19.03.2021, 23:39:17 TSİ

Enlem : 39.8541 N

Boylam : 22.3306 E

Derinlik : 8.01 km

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Larisa kentinde meydana gelen yerin 8.01 Kilometre derinliğindeki depremin şiddeti 3.9 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ