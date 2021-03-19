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Giriş Tarihi: 20.3.2021 00:05 Son Güncelleme: 20.3.2021 00:11

Son Dakika: ’da korkutan deprem!

Son Dakika: Yunanistan’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu listesine göre 'ın kentinde saatler 23.39’u gösterirken 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. İşte AFAD son depremler verileri ile Yunanistan depremi detayları!

Son dakika… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Yunanistan Larisa kentinde depremin şiddeti 3.9 belirlendi.

YUNANİSTAN'DA DEPREM!

#Deprem
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Larisa (Yunanistan)
Tarih-Saat : 19.03.2021, 23:39:17 TSİ
Enlem : 39.8541 N
Boylam : 22.3306 E
Derinlik : 8.01 km

AFAD VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Larisa kentinde meydana gelen yerin 8.01 Kilometre derinliğindeki depremin şiddeti 3.9 olarak ölçüldü.

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Son Dakika: Yunanistan’da korkutan deprem!
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