Son dakika: Yüzüklü yumrukla ölümde flaş gelişme! Aldığı ceza acılı eşi isyan ettirdi...

'OTOPSİ RAPORUNDA YÜZÜK YAZIYOR'

Verilen cezanın az olduğunu belirten Nimet Kepçe, "1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı. Eşimin ölümüne neden olan kişi az ceza aldı. Ben onun daha fazla ceza alarak, tutuklanmasını istiyorum. Bizim acımız dinmiyor. Bugün ölmüş gibi acımız taze. Vadesi ile ölmüş olsa bu kadar üzülmezdik. Bizim hiç bir zaman ziyaretimize gelmedi. Hastanede ziyaret etmedi. Cenazeye gelmedi. Ankara'dan gelen otopsi raporunda da yüzük ile alınan darbe sonucu öldüğü yazıyor. Benim acımı bu ceza dindirmedi. Daha fazla ceza almasını istiyorum" diye konuştu.