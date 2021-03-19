Taksim'de "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.Taksimde yapılan uygulama ile araçlar ve içerisindeki vatandaşlar sıkı denetimden geçirildi.



Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Taksim'de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. uygulamada araçları didik didik arayan polis, vatandaşların GBT'lerini sorguladı. Denetim sırasında motosikletli bir şahsa ehliyetsizlikten bir araca ise motorun muayenesi olmadığından para cezası kesildi. Saat 11.00'da başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı.



Uygulama noktalarında araçları durduran polis, araç şoförlerinin ehliyet ve kimlikleri ile GBT sorgulaması yaptı. Denetim kapsamında ayrıca koronavirüsle mücadele kapsamında maske mesafe ve hijyen denetimi de yapıldı. Güven huzur uygulamasının birinci aşamasından sonra denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.