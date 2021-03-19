Tarihi kentin ovaları kameralarla denetlenecek

Türkiye'nin meyve ve sebze deposu olarak nitelendirilen Bursa'nın ovaları, stratejik bölgelere konumlandırılan yüksek çözünürlüklü kameralarla denetlenecek.

Geçimini yüzde 90 oranında tarım ile sağlayan İznik'te son zamanlarda ovalarda büyük hırsızlıklar meydana gelmesi sonucu, çiftçilerin tarım sulama ekipmanları, ürünleri hatta ağaç dalları bile çalınır hale geldi. Bunun üzerine harekete geçen İznik Belediyesi, yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçmek ve çiftçilerin zararlarını önlemek için önemli bir projeye imza attı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta hırsızlıkların yaşandığı ovaların yollarına ve en önemli noktalarına güvenlik kameralarının takılmaya başlandığını söyledi. Başkan Usta, "Bu bölgemizde çiftçilerimizin son günlerde adeta kabusu haline gelen hırsızlık olaylarını net bir şekilde önleyeceğiz. Yüksek çözünürlüklü kameralarımızda ovalarımızı 7 gün 25 saat boyunca izleyeceğiz" dedi.