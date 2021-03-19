Taşeron işçilerinin ilave tediye ödeme tarihleri 2021: 4D kamuda taşeron işçilerin tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

İlave tediye ödemeleri, devlete ait şirket, kurum ve belediyelerde işçi olarak çalışan kişilere verilen ek ödemelerdir. 2021 yılı tediye ödemeli yarıya bölünerek toplam iki seferde ödenecektir. Ancak yer altında çalışan maden işçileri 6772 sayılı kanunun ikinci maddesinden yola çıkılarak tek seferde bütün tediyeyi ödeme olarak alabilecekler.

İLAVE TEDİYE ALACAĞI NEDİR?

Tediye kelimesinin TDK'da "gerçekleşmiş bir borcu para ile ödeme, para ya da benzeri bir şey verme ile beraber ödeme" anlamları bulunmaktadır. İlave tediye demek ise ikramiye anlamı ile kullanılabildiği gibi ek ödeme anlamı da taşımaktadır.

Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan, İş Kanunu'na tabii kamu işçilerine ödenen ikramiyeye ilave tediye alacağı denmektedir. Taşeron işçiler, kadroya geçmeleri şartı ile tediye ödemesi alma hakkına sahiplerdir.

TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2021

Her yıl belirlenen tarihlerde ödenen tediye ödemelerinin bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda çalışan taşeron işçilerin ödemeleri ilk yarısı 29.01.2021, ikinci yarısı 11.05.2021 tarihlerinde olacak şekilde düzenlendi. Maden işletmelerinde çalışan işçilerin ödemeleri ise 24.12.2021 tarihinde tek bir ödeme ile gerçekleşecek.

İLAVE TEDİYE HESAPLAMA

Taşeron işçiler aldıkları tediye miktarlarını hesaplamak istemektedir. Tediye miktarı 52 gün üzerinden ödenmekte ve hesaplama işlemi brüt maaş üzerinden yapılmaktadır. Tediye hesaplaması yapmak için internette bazı programlar bulunsa da hesaplamayı kendinizin yapabilmesi de mümkündür. Sizin için ilave tediye miktarını nasıl hesaplayabileceğinizi açıkladık:

Brüt kazanç üzerinden günlük brüt kazanç hesaplaması yapılır.

Tediye ödemesi 52 günlük ödendiği için bulunan günlük brüt kazanç 52 ile çarpılır.

SGK işçi payı kesintisi ve işsizlik primi kesintisi brüt kazançtan çıkarılır. Sonrasında damga vergisi kesintisi ve gelir vergisi kesintisi de hesaplanır ve çıkarılır. Sonuç size alacağınız tediye miktarını vermektedir.

Tediye ödemesinden kesilen SGK ve işsizlik prim payı brüt ücretinden %15'i olarak şekilde hesaplanmaktadır ve brüt ücretten bulunan miktar çıkartılır. Çıkartıldıktan sonra elde kalan miktarın üzerinden de %15 oranında gelir vergisi ve %07,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı. Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.