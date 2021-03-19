Teslim olan 2 PKK’lı ailesine kavuştu

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de varlık gösterdikleri belirlendi. Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan biri kadın 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu. Kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışan güvenlik güçleri, dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmayla PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet gösteren E.G. ve H.M'nin terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Teröristlerden E.G.'nin 7, H.M.'nin de 6 yıl önce dağa götürüldüğü belirlendi.