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Giriş Tarihi: 19.3.2021 15:50

'ta 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat'ta 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi

'ta piyasaya sahte hayvan yemi sürmeye çalışan 2 kişi Jandarma tarafından operasyonla gözaltına alınırken piyasa değeri 120 bin lira olan satışa hazır hale getirilmiş 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi.

Tokat İl Merkezinde 2 şüphelinin sahte hayvan yemini piyasaya sürmeye çalıştıkları duyumunun alınması üzerine, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri harekete geçti.

Yapılan sıkı takip ve titiz çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 120 Bin TL olan, çuvallanarak satışa hazır hale getirilmiş 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirilirken 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Tokat'ta 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi
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