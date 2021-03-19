Tokat'ta 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirildi

Tokat İl Merkezinde 2 şüphelinin sahte hayvan yemini piyasaya sürmeye çalıştıkları duyumunun alınması üzerine, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri harekete geçti.

Yapılan sıkı takip ve titiz çalışma sonucunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 120 Bin TL olan, çuvallanarak satışa hazır hale getirilmiş 48,5 ton sahte hayvan yemi ele geçirilirken 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.