Tunceli’de plastik bidon içerisinde esrar maddesi ele geçirildi

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan kontrol esnasında bir araçta plastik bidon içerisine konulmuş 557 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube Ekiplerince, yapılan kontrol esnasında durumundan şüphelenilen bir şahıstan; plastik bidon içerisinde 557 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.