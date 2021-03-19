Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli’de plastik bidon içerisinde esrar maddesi ele geçirildi
Giriş Tarihi: 19.3.2021 09:37

’de plastik bidon içerisinde esrar maddesi ele geçirildi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Tunceli’de plastik bidon içerisinde esrar maddesi ele geçirildi

’de plastik bidon içerisine konulmuş 557 gram esrar malzemesi ele geçirilirken, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan kontrol esnasında bir araçta plastik bidon içerisine konulmuş 557 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şube Ekiplerince, yapılan kontrol esnasında durumundan şüphelenilen bir şahıstan; plastik bidon içerisinde 557 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu şahıs gözaltına alınmış olup şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli’de plastik bidon içerisinde esrar maddesi ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA