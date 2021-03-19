Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan, Başkan Yılmaz'a ziyaret

Ziyaret sırasında, göreve geldikleri günden bugüne kadar hayata geçirdikleri ve devam eden projeleri ile ilgili Bakan Karaismailoğlu'na bilgi veren Başkan Yılmaz, ayrıca ilçenin ekonomisi, tarihi ve doğal güzellikleri, turizm potansiyeli, ulaşım ve alt yapı alanındaki çalışmaları anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Başkan Yılmaz'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılarının devamını diledi.

Yılmaz, "Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu, Mersinimize gelerek kentimizi geleceğe taşıyacak yatırımları değerlendirdiler. Toroslar Belediyemizi de ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Toroslarımız, hayata geçirdiğimiz yatırımlarla her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe. Sayın Bakanımıza da belediyemizi ziyaretinde ilçemizde yaptığımız çalışmalarımızı ve devam eden projelerimizi anlattık. Nazik ziyaretinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz" dedi.