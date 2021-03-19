Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu tacirinin taktiği bu kez işlemedi! Polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 19.3.2021 12:27

Uyuşturucu tacirinin taktiği bu kez işlemedi! Polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirinin taktiği bu kez işlemedi! Polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı

'da sabıkalı uyuşturucu tacirleri, daha önceki gibi polis araçlarına çarpıp kaçmaya çalıştı. Narkotik timleri tarafından operasyonla yakalanan 3 zanlının evinde yapılan aramada, 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain, iki hassas terazi ve çok miktarda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralıksız operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik ekipleri daha önce polis araçlarına çarparak kaçan uyuşturucu tacirlerinin Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Evlere yapılan baskınlarda zanlılardan D.A. Narkotik ekiplerinin evinin önüne geldiğini görünce arabasına binerek kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan zanlının yakalanması için bazı yollar polis araçlarıyla kapatıldı. Yaşanan kovalamaca sırasında polis aracına çarpan D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paketleme malzemesi ele geçirildi. D.A.'nın evinde ele geçirilen uyuşturucuların Doğu illerinden getirildiği tespit edildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan uyuşturucu tacirlerinden D.A.'nın çeşitli suçlardan 13 suç kaydı olduğu öğrenirken diğer bir zanlı C.A'nın ise, 9 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Şüpheliler D.A. Ç.G. ve C.A. hakkında "Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu tacirleri polisteki işlemlerinin andından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu tacirinin taktiği bu kez işlemedi! Polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA