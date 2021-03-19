Uyuşturucu tacirinin taktiği bu kez işlemedi! Polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralıksız operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. Narkotik ekipleri daha önce polis araçlarına çarparak kaçan uyuşturucu tacirlerinin Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerindeki adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

POLİS ARAÇLARINA ÇARPARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI



Evlere yapılan baskınlarda zanlılardan D.A. Narkotik ekiplerinin evinin önüne geldiğini görünce arabasına binerek kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan zanlının yakalanması için bazı yollar polis araçlarıyla kapatıldı. Yaşanan kovalamaca sırasında polis aracına çarpan D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda, 67 kilo 550 gram esrar, 829 gram kokain, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paketleme malzemesi ele geçirildi. D.A.'nın evinde ele geçirilen uyuşturucuların Doğu illerinden getirildiği tespit edildi.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR



Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan uyuşturucu tacirlerinden D.A.'nın çeşitli suçlardan 13 suç kaydı olduğu öğrenirken diğer bir zanlı C.A'nın ise, 9 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Şüpheliler D.A. Ç.G. ve C.A. hakkında "Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu tacirleri polisteki işlemlerinin andından adliyeye sevk edildi.