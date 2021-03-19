Vali Pehlivan, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ilk olarak, 1997 yılında şehit olan Güvenlik Korucusu Abdullah Benek'in Şırnak Sanat Sokağında ikamet eden ailesini ziyaret etti, aile fertleriyle hasbihalde bulundu, Benek sabır dileklerini iletti.

Ziyarette şehit güvenlik korucusu okunan dualarla yad edildi. Daha sonra bir Kafe'de şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelen Vali Pehlivan; "Devletimizin varlığı ve bağımsızlığının, vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum" dedi.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, bu emanete her zaman gururla sahip çıkacaklarını belirten Vali Pehlivan; "Vatan, millet, din, devlet ve bayrak uğruna canlarını seve seve feda eden Aziz Şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Devlet ve millet olarak her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Devletimizin kapıları sizlere sonuna kadar açık. Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Sizlere de sağlık ve afiyetler diliyorum" şeklinde konuştu. İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın şehitler ve gazilerin ruhu için okuduğu duaların ardından program sona erdi.

Şehit ve gazi aileleriyle buluşma etkinliğinde Vali Pehlivan'a 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Belediye Başkan V. Ömer Yılmaz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, İl Müftüsü Ramazan Tolan, Şehit, Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör eşlik etti.