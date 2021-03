Yangının yaraları sarılıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde önceki gün öğle saatlerinde bir evde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle etrafta bulunan evlere, ahırlara sıçradı. 190 hanenin bulunduğu köydeki yangında 60 ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı olmazken, 30 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Evleri yanan ve kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, SABAH'a konuştu.Yangında 2 katlı evleri yanan Zeynep Eğilmez, "Köyde yangın çıktı ve bizim evlere sıçradı. Ayakkabı bile giyemeden üstümle evden kendimi dışarı attım. 2 katlı evimiz ve samanlığımız yandı. Hiçbir şey kurtaramadık. Çok şükür ki canımızı kurtardık" derken, Muammer Untöken (57) ise "Evde yaşlı annem, eşim ve çocuklarım vardı. Yangını görünce hepsi evden çıkarak kendilerini kurtarmış. Ben o sırada arazideydim. Köydeki hoparlörlerden anonsu duydum ve eve geldiğimde ev kalmamıştı. Etraf cehennem gibiydi. Her tarafı alev sarmış, koşuşturmalar vardı. Herkes canını kurtarmak içim kaçıyordu. Evlerimiz yandı, gece yakın akrabalarımızda kaldık. Canımızı kurtardık ama 50 senelik 2 katlı ev ve ambarım yandı" ifadelerini kullandı.Mevlüt Coşan, 30 senelik evini yeniden restore ettirdiğini belirterek, "Usta son boyayı yapıyorken etraftaki evlerden sıçrayan yangınla birlikte 3 katlı evim ve ahırım yandı. Yeni evimde keşke bir gün oturabilseydim. Nasip değilmiş. Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükürler olsun canımızı kurtardık. Devletimiz büyük, bize destek oluyor" dedi. Dereiçi Köyü Muhtarı Sabri Duman da "Ne olduysa yarım saat içinde oldu. Benim 2 katlı evim ve ahırım da yandı. Köyümüzde 190 hane var. Şükürler olsun ki can kaybımız olmadı. Köyümüzde son 15 yıl içinde 6 kez yangın meydana geldi. Fakat bunun kadar büyük bir felaket yaşamamıştık. Devletimiz tüm imkânlarını seferber etti" diye konuştu.KIZILAY ve AFAD ekipleri sıcak yemek, çay ve diğer ihtiyaçları karşılamak için köyde adeta seferber oldu. Gün ağardığında hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" dedi.