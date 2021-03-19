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Giriş Tarihi: 19.3.2021 14:51

Yaralı atmacaya jandarma şefkati

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Yaralı atmacaya jandarma şefkati

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde jandarma tarafında yaralı olarak bulunan atmaca yapılan ilk müdahaleden sonra görevlilere teslim edildi.

Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel tarafından yapılan Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında, Sur İlçesi Karabaş Mahallesi'nde arazide bir atmaca yaralı olarak bulundu. Jandarma timleri tarafından fark edilen atmacaya görevli personel tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Bölgeye gelen milli parklarda görevli ekipler, yaralı atmacayı kontrol ettikten sonra tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Atmaca yapılacak tedavisin ardından yeniden sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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Yaralı atmacaya jandarma şefkati
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