Yaren Leylek çocuklara hediyeler getirdi

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, Milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen bir hikayeye dönüştü. Her yıl gelişi ile birlikte Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde festivaller düzenlenirken, bu yıl pandemi dolayısıyla kutlama yapılamadı. Karacabey Belediyesi, köyde yaşayan çocuklarla birlikte Yaren Leylek'in 10'uncu gelişini pasta keserek kutladı. Başkan Ali Özkan, pasta kesiminin ardından çocuklara, Yaren Leylek'in getirdiğini söylediği hediyeleri dağıttı.

DOSTLUKLARI DİLLERE DESTAN

Her yıl geleneksel olarak Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde 'Leylek Festivali' düzenlendiğini, ancak bu yıl pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemediğini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Bu şirin yerleşim yeri yaşayan göller arasında en önemlilerinden Uluabat Gölü'nün kıyısında. Leylek Köyümüzün önemli bir hikayesi var. Balıkçı Adem amca ile Yaren Leylek arasındaki dostluk. Yaklaşık 10 yıldan beridir bir dostlukları var. Her yıl Yaren Leylek buraya göç ettiğinde 6 ay kalmak üzere Adem amcamızın kayığına geliyor. Birlikte balığa çıkıyorlar. Adem Amca onu her gün elleriyle besliyor" dedi.

LEYLEK YUVALARINDAN ÇOCUKLAR SORUMLU

Eskikarağaç köyünde her leylek yuvasının köydeki bir çocuğa zimmetli olduğunu belirten Başkan Özkan, "Bu çocuklar o yuvalardan sorumlu. Leyleklerin başına olumsuz bir durum geldiğinde bunu büyüklerine, büyükleri de bizlere bildiriyor. Biz de gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Yaren Leylek'in köydeki çocuklarımızla ve Adem amca ile kavuşmasının 10'ncu yılı olması nedeniyle pasta kestik. Yaren Leylek gelirken eli boş gelmemiş. Çocuklarımıza hediyeler getirmiş. Yaren Leylek adına aldığımız hediyelere çocuklarımıza verdik" dedi.