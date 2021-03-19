Yaşlı nüfus 5 yılda yüzde 22.5 arttı yaşlanıyoruz

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2015'te 6 milyon 495 bin 239 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda yüzde 22.5 artarak 2020'de 7 milyon 953 bin 555 kişiye yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı aynı dönemde yüzde 8.2'den yüzde 9.5'e çıktı. Yaşlı nüfusun yüzde 44.2'sini erkekler, yüzde 55.8'ini kadınlar oluşturdu.Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025'te yüzde 11, 2030'da yüzde 12.9, 2040'ta yüzde 16.3, 2060'ta yüzde 22.6 ve 2080'de yüzde 25.6 olacağı tahmin edildi. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hızla artış gösterdi. Nüfusun yaşlanmasıyla ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015'te 31 iken 2020'de 32.7 oldu. Ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32.1, kadınlarda 33.34 olarak gerçekleşti. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 33.5 ile Monako, yüzde 28.5 ile Japonya ve yüzde 22.9 ile Almanya oldu. Türkiye ise 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hâlâ genç bir nüfus yapısına sahip olsa da yaşlı nüfusun sayısal olarak oldukça fazla olduğu görüldü.Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020'de yüzde 19.8 ile Sinop olarak belirlendi. Bu ili yüzde 18.6 ile Kastamonu, yüzde 17.1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3.4 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3.6 ile Hakkâri, yüzde 4 ile Şanlıurfa takip etti. AAAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl 1082 kapasiteli 10 yeni huzurevini daha hizmete açmayı planladıklarını açıkladı. Böylelikle huzurevi sayısı 168'e ulaşacak. Bakan Selçuk, "Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerimiz ile yaşlı yaşam evlerimizin yanı sıra huzurevlerimiz, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumda. 2002- 2020 yılları arasında huzurevlerimizin sayısı ve kapasitesini yaklaşık 3 kat artırdık. 2002'de bakanlığa bağlı 6 bin 477 kapasiteli 63 huzurevi varken, 2020 yılı Aralık ayı itibarıyla huzurevi sayısı yaklaşık 16 bin kapasiteyle 158'e ulaştı. Sadece 2020'de 5 ilimizde (Çorum, Erzincan, Manisa, Sinop, Yozgat) toplam 330 kapasiteli 5 huzurevi açtık. Bu yıl ise bin 82 kapasiteli 10 yeni huzurevini daha hizmete açmayı planlıyoruz. Bizleri sabırla, sevgiyle, şefkatle bugünlere taşıyan, hayatımızın her aşamasında bizlere rehberlik eden yaşlılarımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyor, Yaşlılar Haftası'nı gönülden kutluyorum" dedi. ANKARA