Yaşlılar Haftasında Vali’den huzurevine ziyaret

Koronavirüs tedbirlerinin gözetildiği ziyarette; Vali Çelik yaşlı büyüklerle sohbet ederek, istek ve arzularını dinledi.

"VARLIĞINIZA VE DUALARINIZA MUHTACIZ"

Yaşlıların rahatı için devletin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Vali Çelik, "Önceliğimiz büyüklerimizin ailesinin yanında olması ancak bu imkân sağlanamıyorsa, biz Devlet olarak ulu çınarlarımızın rahatı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gerek huzurevimiz gerek evde bakım hizmetlerimizle daima büyüklerimizin yanındayız. Onların varlığına ve hayır dualarına muhtacız. İnşallah yaşadığımız bu zorlu günleri büyüklerimizin duasıyla en kısa zamanda atlatacak, yine muhabbetle kucaklaşıp ellerinizden öpeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu dile getiren büyüklerimiz Vali Ali Çelik'e teşekkür ederek; "Vali Bey bizimle candan ilgilendi, gönüllerimizi kazandı. Allah razı olsun" şeklinde konuştular.