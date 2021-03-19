Yenilikçi uygulamalarla gelecek de şekilleniyor

Kovid-19 salgını, politika, iletişim, eğitim ve yönetim bilimi alanlarında da ciddi dönüşümlere zemin hazırlıyor. Uluslararası alanda kurulan yeni ittifaklar, devletlerarası iletişim modelinin değişmesi, uzaktan eğitime geçilmesi ve kamu yönetimindeki yenilikçi uygulamalar, dijital dönüşümle birlikte gelecekteki değişimin yansımalarını şimdiden hissettiriyor. İşte uzmanların SABAH'a yaptığı değerlendirmeler:Uluslararası sisteminyeniden yapılanma ihtiyacıda bu krizle bir kez dahagündemimize oturdu. Yeninormalin kendine has jeopolitikkurgusu oluştu. Ancakeski alışkanlıklar da tamamenortadan kalkmış değil.Yeni normalin sorunlarınıneski normalin cevaplarıyla çözülemeyeceğianlaşıldı. Türkiye "küresel yeni normal"dayatmasına karşı da kendi yeninormal yorumunu ortaya koydu. Türkiyeolarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,dünyanın bu köklü değişimineve sonuçlarına yönelik bilinçli bir stratejiyürütüyoruz. Ülkemiz salgın sürecindegüçlendirdiği konumuyla salgın sonrasıdünyanın da önde gelen ülkelerindenbiri olacak.Uzunvadeli kalkınmavizyonu çerçevesinde,2021 yılıbir yenilenme vebüyüme yılı olacaktır.İzleyen yıllarda ise;birçok badireden geçerek,birçok saldırıya karşı "aşılanmış"olan ülkemiz, hedeflerine güçlübir bünye ile ilerlemeye devam edecektir.Bugün yalnızca çocuklar, eğitim çağındaolanlar için değil, biz yetişkinler de çokfarklı bir dönem yaşıyoruz. Dünyanın zorzamanında, milletimizin zor zamanındabizlerin nasıl tutum takındığı tarihi önemtaşıyor. Bu meseleyi belirlibir dönemin sorunu olmaktanziyade insanlığın tarihselbir imtihanı olarak görüyorum.Her evde bir öğrencimizvar, öğretmenimiz var, velimizvar. Hayatımız baştan aşağıdönüştü. EBA dijital platformunuyapay zekâ temelinde "akıllıöneri" sistemiyle yeniledik.Bu çağın adı "Yok oluş" çağı olarakadlandırılabilir. Bu mücadeleyi gerçeklerkazanırsa adı "Hakikat çağı" olacaktır. Kamuyönetimi açısından insanları kamu kurumlarıiçerisine getirerek hizmet vermenin aslındahiçbir rasyonel tarafı olmadığını gösterdi bupandemi. Belki bu saatten sonra kamu görevlilerininbir kısmı hiç vatandaş ile direkt temasetmeyecek. Bu konuda Cumhurbaşkanlığımızabağlı Dijital DönüşümOfisimizinbaşarısıortadır."Yeni normal" süreci sanat ve yer yer spora nasıl yansıdı? Pandemi sonrası kültür- sanat ve spor dünyası dijital dönüşümden nasıl etkilenecek? Astrolojiye göre pandemi sonrası dünyayı nasıl bir dönem bekliyor?