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Giriş Tarihi: 19.3.2021

Yenilikçi uygulamalarla gelecek de şekilleniyor

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Yenilikçi uygulamalarla gelecek de şekilleniyor

Pandemiyle birlikte politika, eğitim ve bilim gibi birçok alanda ciddi değişimler yaşanıyor. Dijital dönüşüm, geleceğin yansımalarını şimdiden hissettiriyor...

Kovid-19 salgını, politika, iletişim, eğitim ve yönetim bilimi alanlarında da ciddi dönüşümlere zemin hazırlıyor. Uluslararası alanda kurulan yeni ittifaklar, devletlerarası iletişim modelinin değişmesi, uzaktan eğitime geçilmesi ve kamu yönetimindeki yenilikçi uygulamalar, dijital dönüşümle birlikte gelecekteki değişimin yansımalarını şimdiden hissettiriyor. İşte uzmanların SABAH'a yaptığı değerlendirmeler:

'SORUNLAR ESKİ NORMALİN CEVAPLARIYLA ÇÖZÜLMEZ'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Uluslararası sistemin yeniden yapılanma ihtiyacı da bu krizle bir kez daha gündemimize oturdu. Yeni normalin kendine has jeopolitik kurgusu oluştu. Ancak eski alışkanlıklar da tamamen ortadan kalkmış değil. Yeni normalin sorunlarının eski normalin cevaplarıyla çözülemeyeceği anlaşıldı. Türkiye "küresel yeni normal" dayatmasına karşı da kendi yeni normal yorumunu ortaya koydu. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın bu köklü değişimine ve sonuçlarına yönelik bilinçli bir strateji yürütüyoruz. Ülkemiz salgın sürecinde güçlendirdiği konumuyla salgın sonrası dünyanın da önde gelen ülkelerinden biri olacak.

'SALDIRILARA KARŞI AŞILANMA DÖNEMİ'
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: Uzun vadeli kalkınma vizyonu çerçevesinde, 2021 yılı bir yenilenme ve büyüme yılı olacaktır. İzleyen yıllarda ise; birçok badireden geçerek, birçok saldırıya karşı "aşılanmış" olan ülkemiz, hedeflerine güçlü bir bünye ile ilerlemeye devam edecektir.

'UZAKTAN EĞİTİM YAPAY ZEKÂYLA YENİLENİYOR'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bugün yalnızca çocuklar, eğitim çağında olanlar için değil, biz yetişkinler de çok farklı bir dönem yaşıyoruz. Dünyanın zor zamanında, milletimizin zor zamanında bizlerin nasıl tutum takındığı tarihi önem taşıyor. Bu meseleyi belirli bir dönemin sorunu olmaktan ziyade insanlığın tarihsel bir imtihanı olarak görüyorum. Her evde bir öğrencimiz var, öğretmenimiz var, velimiz var. Hayatımız baştan aşağı dönüştü. EBA dijital platformunu yapay zekâ temelinde "akıllı öneri" sistemiyle yeniledik.

'YA HAKİKAT YA DA YOK OLUŞ'
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar: Bu çağın adı "Yok oluş" çağı olarak adlandırılabilir. Bu mücadeleyi gerçekler kazanırsa adı "Hakikat çağı" olacaktır. Kamu yönetimi açısından insanları kamu kurumları içerisine getirerek hizmet vermenin aslında hiçbir rasyonel tarafı olmadığını gösterdi bu pandemi. Belki bu saatten sonra kamu görevlilerinin bir kısmı hiç vatandaş ile direkt temas etmeyecek. Bu konuda Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Dijital Dönüşüm Ofisimizin başarısı ortadır.

YARIN: "Yeni normal" süreci sanat ve yer yer spora nasıl yansıdı? Pandemi sonrası kültür- sanat ve spor dünyası dijital dönüşümden nasıl etkilenecek? Astrolojiye göre pandemi sonrası dünyayı nasıl bir dönem bekliyor?

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