Yenilikçi uygulamalarla gelecek de şekilleniyor

Kovid-19 salgını, politika, iletişim, eğitim ve yönetim bilimi alanlarında da ciddi dönüşümlere zemin hazırlıyor. Uluslararası alanda kurulan yeni ittifaklar, devletlerarası iletişim modelinin değişmesi, uzaktan eğitime geçilmesi ve kamu yönetimindeki yenilikçi uygulamalar, dijital dönüşümle birlikte gelecekteki değişimin yansımalarını şimdiden hissettiriyor. İşte uzmanların SABAH'a yaptığı değerlendirmeler:
'SORUNLAR ESKİ NORMALİN CEVAPLARIYLA ÇÖZÜLMEZ'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:
Uluslararası sistemin
yeniden yapılanma ihtiyacı
da bu krizle bir kez daha
gündemimize oturdu. Yeni
normalin kendine has jeopolitik
kurgusu oluştu. Ancak
eski alışkanlıklar da tamamen
ortadan kalkmış değil.
Yeni normalin sorunlarının
eski normalin cevaplarıyla çözülemeyeceği
anlaşıldı. Türkiye "küresel yeni normal"
dayatmasına karşı da kendi yeni
normal yorumunu ortaya koydu. Türkiye
olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,
dünyanın bu köklü değişimine
ve sonuçlarına yönelik bilinçli bir strateji
yürütüyoruz. Ülkemiz salgın sürecinde
güçlendirdiği konumuyla salgın sonrası
dünyanın da önde gelen ülkelerinden
biri olacak.
'SALDIRILARA KARŞI AŞILANMA DÖNEMİ'
TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz:
Uzun
vadeli kalkınma
vizyonu çerçevesinde,
2021 yılı
bir yenilenme ve
büyüme yılı olacaktır.
İzleyen yıllarda ise;
birçok badireden geçerek,
birçok saldırıya karşı "aşılanmış"
olan ülkemiz, hedeflerine güçlü
bir bünye ile ilerlemeye devam edecektir.
'UZAKTAN EĞİTİM YAPAY ZEKÂYLA YENİLENİYOR'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
Bugün yalnızca çocuklar, eğitim çağında
olanlar için değil, biz yetişkinler de çok
farklı bir dönem yaşıyoruz. Dünyanın zor
zamanında, milletimizin zor zamanında
bizlerin nasıl tutum takındığı tarihi önem
taşıyor. Bu meseleyi belirli
bir dönemin sorunu olmaktan
ziyade insanlığın tarihsel
bir imtihanı olarak görüyorum.
Her evde bir öğrencimiz
var, öğretmenimiz var, velimiz
var. Hayatımız baştan aşağı
dönüştü. EBA dijital platformunu
yapay zekâ temelinde "akıllı
öneri" sistemiyle yeniledik.
'YA HAKİKAT YA DA YOK OLUŞ'
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar:
Bu çağın adı "Yok oluş" çağı olarak
adlandırılabilir. Bu mücadeleyi gerçekler
kazanırsa adı "Hakikat çağı" olacaktır. Kamu
yönetimi açısından insanları kamu kurumları
içerisine getirerek hizmet vermenin aslında
hiçbir rasyonel tarafı olmadığını gösterdi bu
pandemi. Belki bu saatten sonra kamu görevlilerinin
bir kısmı hiç vatandaş ile direkt temas
etmeyecek. Bu konuda Cumhurbaşkanlığımıza
bağlı Dijital Dönüşüm
Ofisimizin
başarısı
ortadır.
YARIN:
"Yeni normal" süreci sanat ve yer yer spora nasıl yansıdı? Pandemi sonrası kültür- sanat ve spor dünyası dijital dönüşümden nasıl etkilenecek? Astrolojiye göre pandemi sonrası dünyayı nasıl bir dönem bekliyor?