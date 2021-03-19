Yolcu minibüsünden 28 kişi çıktı

Bursa'da yolcu taşıyan bir minibüsün kapısı açık ve üç kişinin neredeyse dışarıda yolculuk ettiği görüntüler şaşkına çevirdi. Ekipler tarafından durdurulan minibüsten tam 28 kişi çıktı.

Santral Garaj ile Cumalıkızık arası yolcu taşıyan 16 M plaka hatlı minibüsün sürücüsü korona virüs tedbirlerine rağmen maksimum 16 kişinin binebileceği minibüse tam 28 kişi birden aldı. Kapasitesinin yaklaşık iki katı yolcu alan ve 3 yolcunun kapıda seyahat ettiği minibüsün dışarısında mecburi yolculuk yapan yolcular da kurallara uymadı. Sürücü yolcuların canını hiçe sayıp bir süre yola devam etti. Çekilen görüntülerin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine ulaşmasının hemen ardından ekipler harekete geçti. Ekipler peşine düştüğü 16 M plakalı minibüsü Cumalıkızık Minibüs durağında park edilmiş halde buldu. Sürücüye 'Trafiği tehlikeye sokmak ve haddinden fazla yolcu taşımak' suçlarından 854 lira para cezası kesildi.