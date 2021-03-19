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Giriş Tarihi: 19.3.2021 17:03

Yurt dışından ’ya malzeme getiren tırdan iki kaçak çıktı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Yurt dışından Bursa’ya malzeme getiren tırdan iki kaçak çıktı

’da bir otomobil fabrikasına ithal edilen malzemeleri getiren tırdan Mısırlı iki kaçak yolcu çıktı. Polisi harekete geçiren olayda Mısırlı yaşı küçük iki kaçak gözaltına alındı.

Bir otomobil fabrikasına yurtdışından ithal malzeme getiren tırın malzeme boşaltması sırasında tıra kaçak yollarla girmiş olan 2 kişiye rastlandı.Otomobil fabrikası yetkililerinin ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çantalarında alüminyum uyku tulumu bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Şahısların üzerinde kimliğini ibraz etmeye yönelik bir belge ve pasaport bulunmazken, polis merkezi ekipleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Gözaltına alınan yaşı küçük kaçaklar polis nezaretinde sınır dışı edilmek üzere Aile Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerine gönderildi.

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Yurt dışından Bursa’ya malzeme getiren tırdan iki kaçak çıktı
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