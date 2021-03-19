Zabıta ekipleri HES kodu denetimlerini artırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamaya göre, son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok azalan illerimiz arasında bulunan Amasya da denetimler artırıldı.

Amasya Belediyesi Zabıta ekipleri kentin birçok işlek noktasında vatandaşlara HES Kodu sorguluyor. Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Amasya'da zabıta ekipleri de vatandaşları hem uyarıyor hem de HES kodu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol ediyor.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Zabıta ekiplerimiz kentin birçok işlek noktasında vatandaşlarımızı kurallara uyması noktasında uyarıyor. Pandemi henüz geçmiş değil, bu yüzden vatandaşlarımızdan kurallara daha sıkı riayet etmelerini rica ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz de bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor, HES kodu, maske, mesafe ve hijyen uyarıları yapıyor. Kurallara uyarak Amasya'mızı içinde bulunduğu kırmızı renkten turuncuya, sarıya ve mavi renge ulaştıracağız. Yeter ki kurallara uyalım, el birliği ile bunun da üstesinden geleceğiz." dedi.