Zor Tekerlemeler - Söylenmesi En Zor Tekerlemeler ve Tekerleme Örnekleri

Tekerleme kelime olarak sözlükte ''ağızda yuvarlanan söz'' anlamını taşır. Birçok edebi türün içerisinde bulunan tekerlemeler çocuk folklorunda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyetini geliştirmek için söylenir. Geçmişten günümüze kadar ulaşan birçok tekerleme örneği bulunur. En zor tekerlemeler hala dillerde dolaşırken, bu tekerlemeler söylenirken hem eğleneli vakit geçirilir, hem de konuşma kabiliyeti geliştirilir. Söylenmesi en zor tekerlemeler ve tekerleme örnekleri ile kendinizi test edebilir, sevdiklerinizle eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

EN ZOR TEKERLEMELER

Günümüzde dil becerilerini geliştirmek için çocuklara tekerlemeler ile eğitim de verilmektedir. Konuşma ve okuma eğitimi etkinliklerinde bu yola başvurulur. Söylenmesi kolay tekerlemelerin yanı sıra söylenmesi çok zor tekerlemeler de bulunmaktadır.

İşte en zor tekerleme örnekleri;

1. Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak. Nanesiz sarımsaklasak da mı saklamasak?

2. Kınıklı kılıbık kırpıntı Kıyasettin, Kırımlı kılkuyruk kıtmiri kıkır kıkır kıkırdatarak küskütük küçümen küfeci külhaniyle külüstür Kürşat´ı külünklü küngür üstüne küttedek devirdi.

3. İbibiklerin ibiklerini iyice iyileştirmek için İstinyeli istifçi İbiş´in istif istiridyeleri mi, yoksa, İskilipli İspinoz işportacı İshak´ın işliğindeki ibrişimleri mi daha iyi, bilemiyorum.

4. Sizin dala konmus, hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykusu,

Bizim dala konmus, hallu, bellu, gabellu,kabak bas bel baykusuna,

"Sen nasil bir hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykususun", demis.

Bizim dala konmus, hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykusu da,

Sizin dala konmus, hallu, bellu, gabellu, kabak bas bel baykusuna,

5. Çatalağzı'nda Çatalcalı çatalsız, çatalcının çarpık çurpuk çalçene Çoruhluya çarptı. Çatalca'da başı çıbanlı topal çoban çatal yapıp çatal satar. Çatalca'da saf çoban çatal yapıp çatalsızlara çatal satar. Çatalca'da topal çoban çatal yapıp çakallara çatal satar.

6. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp, Perlepe berberi bastıbacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala, babası topal Badi´den biberli bir papara yedi.

7. Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak. Nanesiz sarımsaklasak da mı saklamasak?

8. Kapıyı kıcır gattırıcılardan mısın, ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı kıcırdattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.

9. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

10. Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?

11. Şu tarlaya bi şinik kekere mekere ekmişler.

bu tarlaya bi şinik kekere mekere ekmişler.

şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk,

bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğa demiş ki; "ben bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum" demiş. öteki tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsukta; ben de; "bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum" demiş

12. Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe: "Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördeksiniz." demiş.

13. Bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü yırtık kel kör kirpi, öteki dişi kürkü yırtık kel kör kirpi.Kürkü yırtık erkek kel kör kirpinin yırtık kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin yırtık kürküne eklemişler.

14. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

15. Hakkı haklının hakkını yemiş. Haklı Hakkı'dan hakkını istemiş. Hakkı haklıya hakkını vermeyince haklı da Hakkı'nın hakkından gelmiş.

TEKERLEME NEDİR?

Kelime olarak sözlükte '' ağızda yuvarlanan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelir. Masal, hikâye, bilmece, halk tiyatrosu gibi birçok edebi türün içerisinde tekerlemelere rastlanır. Aynı zamanda çocuk oyunlarında da eş ve ebe seçmek için bu yola başvurulur. Genel olarak tekerlemeler çocuk oyunlarının başında, sonunda ve ortasında söylenmektedir.

Tekerlemeler yörelere göre değişik isimlerle adlandırılmıştır. Örneğin; Doğu Anadolu'da döşeme, Güney Anadolu'da sayışma adı verilmektedir.

Türk edebiyatında ilk yazılı tekerleme örneklerine 11. yüzyıldan itibaren rastlandığı belirtilmektedir.

TEKERLEME ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Masal Tekerlemeleri

Oyun Tekerlemeleri

Tören Tekerlemeleri

Bağımsız Tekerlemeler

TEKERLEMELERİN ÖZELLİKLERİ