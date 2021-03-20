170 bin genç spor yapıyor

Gaziantep'te son dönemdeki devlet yatırımlarıyla lisanslı sporcu sayısında patlama yaşandı. 2 yıl önce başlatılan kampanya ile okullarda 754 spor kulübü kurulurken lisanslı sporcu sayısı da 170 bini geçti. Son bir yıl içinde 55 spor tesisinin hizmete girdiği kentte 24 derslikli bir spor lisesi de yapılıyor.

Gaziantep'te 2 yıl önce Vali Davut Gül öncülüğünde başlatılan proje kapsamında bugün kadar il genelindeki okullarda 754 spor kulübü kuruldu. Gençlerin ve çocukların spor yapmalarını teşvik etmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyleyen Vali Gül, "Bugüne kadar görülmeyen bir şekilde aynı yıl içinde 55 adet spor salonu yaptırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu yönde büyük çalışmaları var. Yerel yöneticilerimizle istişare halinde olarak milletvekillerimizin de desteğiyle Ankara'da yaptığımız görüşmeler sonrasında bu salonlar peş peşe yapılarak hizmete giriyor" dedi.

Okulların tamamında spor kulüpleri kurarak çocukları spor yapmaya teşvik ettiklerini belirten Vali Gül, "Yoğun bir çaba vardı, araya pandemi girince sportif çalışmalar da maalesef sekteye uğradı. İnşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz ve çocuklarımız yeniden spor yapmaya devam eder. Tesislerin yapımında Gençlik ve Spor Bakanımız ile Adalet Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizin de büyük katkıları oldu. Destekleri nedeniyle hepsine müteşekkiriz" diye konuştu.

1 YILDA 55 TESİS AÇILDI

Vali Gül, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 13 yüzme havuzu ve 10 spor salonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Valilik işbirliği ile 10 spor salonu olmak üzere toplamda 33 spor tesisinin tamamlanarak hizmete girdi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaptırılan 22 spor tesisi de tamamlandı. Toplamda 55 yeni spor tesisine kavuşan ilimizde okullarda kurulan spor kulübü sayısı 754'e, lisanslı sporcu sayısı ise 170 bin 458'e çıktı" dedi.

SPOR LİSESİ YAPILIYOR

Kontrollü normalleşme ile birlikte spor tesislerinde çalışmalar kısmi de olsa başlarken, 24 derslikli Gaziantep Spor Lisesi inşaatında sona gelindi. 300 kişilik pansiyon, 1 spor salonu, basketbol, voleybol, futbol sahaları ve 10 lojmanın yer aldığı kampüs şeklindeki lisenin kentin spor altyapısına önemli katkı sunması bekleniyor.