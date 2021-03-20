60 bin personel katılımıyla “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Güvenlik güçlerin denetimleri, 10:00-12:00 saatleri arasında terör örgütüne destekleyen kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

15:00-17:00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile toplu taşıma yapılan gar iskele, otogar girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 19:00-21:00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar, iskele, otogar girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca AVM girişleri ve çevresinde geniş çaplı önlem ve denetimler gerçekleştirildi.

60 BİN 633 PERSONEL GÖREV ALDI

7 bin 783 noktada gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 60 bin 633 personel ve 248 dedektör köpek görev aldı.

44 BİN 972 İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ

81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda; 6 bin 17 metruk bina kontrol edildi, 44 bin 972 umuma açık iş yerinin pandemi koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlerde işlem yapılırken, 7 iş yeri kapatıldı.

BİN 311 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan 1 adam öldürme, 33 uyuşturucu madde ticareti, 5 çocuğun cinsel istismarı, 6 cinsel saldırı, 3 FETÖ/PDY üyeliği, 4 silahlı terör örgütüne üyelik aranan bin 311 kişi yakalandı. 9'u çocuk olmak üzere 16 kayıp şahıs bulundu. Uygulamada 364 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 89 kişi gözaltına alındı.

964 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada 183 bin 899 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 798'ine işlem yapıldı. 119 aranan araç bulundu, 964 araç trafikten men edildi.

2 BİN 543 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici-delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 543 paket kaçak sigara, 183 kilo 850 gram kaçak tütün ve 54 litre sahte içki elde geçirildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında; 79 işletmeye işlem yapılırken bin 384 kişiye tedbirleri ihlalden adli-idari işlem uygulandı.