Acı olay! 8 yaşındaki Yahya, babasının silahı ateş alınca hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki olay, saat 19.00 sıralarında Lapta ilçesinde meydana geldi. Emekli polis memuru babasına ait beylik tabancasının ateş alması sonucu 8 yaşındaki Yahya Ergör ağır yaralandı. Talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

KKTC emniyetinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Lapta'da yaşayan Yahya Ergör, ikametgahı içerisinde emekli polis memuru olan babası adına zimmetli tabancanın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş alması sonucu ağır şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye sevk edildiği esnada yaşamını yitirmiştir. Olay ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.