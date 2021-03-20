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Giriş Tarihi: 21.3.2021 01:34

Açık havada, arabada sinema keyfi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Açık havada, arabada sinema keyfi

Büyükşehir Belediyesi, ‘’Açık Hava Arabada Sinema’’ etkinlikleri kapsamında önünde ayrılan alanda kurduğu dev ekranda filmi ile uzun bir aranın ardından etkinliklerine tekrar start verdi.

Fuar merkezi önünde başlayan arabada sinema etkinliğine katılmak için randevularını alarak araçlarıyla alana gelen vatandaşlar, açık havada arabada sinema izleme keyfini doyasıya yaşadı.

Kültürel faaliyetlerini salgın kuralları çerçevesinde sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği kültürel etkinlikler Şanlıurfalılar tarafından oldukça beğenildi. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde 'Açık Hava Arabada Sinema Keyfi' ve Arabada Derbi Keyfi gibi etkinliklerini vatandaşlardan gelecek talepler doğrultusunda sürdürecek.

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Açık havada, arabada sinema keyfi
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