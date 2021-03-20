Açık kapıya 78 bin 795 müracaat

Vatandaşın kamu kurumlarındaki iş ve işlemlerinin hızlıca yapmaları amacıyla Kocaeli Valiliği ve kaymakamlıkları bünyesinde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğüne, bir yılda 78 bin 795 kişi müracaata bulundu. Bu müracaatların yüzde 99,7'si çözüldü.

Son yıllarda giderek hızlanan değişim ve dönüşüm sürecinin neticesinde iki kat daha önem kazanan kamu hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve etkinliğini artırmak amacıyla 2017 yılı Aralık ayından itibaren, Kocaeli Valiliğinde ve 12 İlçe Kaymakamlığında Açık Kapı Şube Müdürlüğü oluşturuldu. Açık Kapı birimi kurulduğu günden bu yana yoğun bir mesai harcayarak birime başvuruda bulunan vatandaşın sorunları hakkına hızlı çözümler üretti.

YÜZDE 99.77'Sİ SONUÇLANDIRILDI

Kocaeli genelinde 2020 yılında Açık Kapı'ya 78.795 müracaat yapılırken, bu müracaatların % 99.77'si sonuçlandırıldı. Bu güne kadar yapılan başvuru sayılarına bakıldığında; başvuruda bulunan vatandaşlarımızın sorun, şikayet ve talepleri çözümlendikçe müracaat sayısının arttığı gözlemlendi. Ayrıca kurulan Açık Kapı biriminde uyuşturucu ve madde bağımlılığı konularında da ilk müracaatlar oluşturuldu. Bunun yanı sıra yaşlı, engelli, hasta, şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan mihmandarlık hizmetleri de etkin bir şekilde yerine getirildi.

SÖZLÜ VE YAZILI MÜRACAAT

Kocaeli Valisi SeddarYavuz'da, vatandaşın sıkıntılarının dinlenmesi ve çözüm üretilmesi konusunda hassas davranılması için personeli talimatlandırarak verilen hizmetleri yakından takip ediyor. Vatandaşlar bur birime sözlü ve yazılı olarak talep ve şikayetlerini iletebildiği gibi (https://www.acikkapi.gov.tr/) web sitesi, mobil uygulama ve elektronik ortamda e-devlet üzerinden de yapabiliyor.