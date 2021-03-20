Adana’da İYİ Parti’den toplu istifa

Bir otelde düzenlenen istifa toplantısından önce ant okundu. Daha sonra grup adına açıklamada bulunan Binboğa, "Siyaset millete hizmet yoludur. Bu amaçla ben ve arkadaşlarım büyük ümitlerle İYİ parti saflarına katıldık. Maalesef İYİ partide dar ekipçilik anlayışının dışına çıkılamadığını demokratik teamüllere uygun davranılmadığını görüyoruz. 20 Eylül 2020 tarihindeki 2. Olağan Genel Kurul'da Leyla Zana'ya FETÖ'ye sosyal medya hesaplarından övgüler dizen kişilerin İYİ parti divanına alınması partimizin kime ve neye hizmet ettiği hususunda kuşkular uyandırmıştır." diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener ile Pervin Buldan'a gönderilen Twitter mesajına da değinen Binboğa, "Meral Akşener, PKK terör örgütü destekçisi Pervin Buldan ile adının aynı cümlede kullanılmasına tepki göstermek yerine saygı duyuyorum diyerek geçiştirmesi şehit ve gazi ailelerini gibi milliyetçi vatansever insanları derinden üzmüştür. HDP= FETÖ söylemleri olmasına rağmen, Selahattin Demirtaş ile kahvaltıda biraraya gelmeye olumlu bakan Meral Akşener, partisinin kurucularından olan Ümit Özdağ'a randevu bile vermemiştir. Bu sebeplerle İYİ partiden istifa ediyoruz." şeklinde konuştu.