Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın “Nevruz Bayramı" mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 'Nevruz Bayramı' dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Nevruz Bayramının ağaçlarda açan çiçekler gibi, toprağa düşen cemrelerin de milletimizin gönlünde çiçekler açmasını, sevgi ve hoşgörü çiçeklerinin her yeri sararak, birlik ve kardeşlik tohumlarını yeşertmesini diliyorum." dedi.

Vali Çuhadar mesajında; "Balkanlardan Orta Asya ve Anadolu'ya kadar çok büyük bir coğrafyada baharın müjdecisi olarak kutlanan Nevruz Bayramı, bolluk ve bereketin yanı sıra, toprağın dirildiği, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği ve bu dayanışmanın baharla birlikte yeniden tazelendiği bir bayramdır." dedi.

Nevruz Bayramının, bir mevsim değişiminden ziyade bir arada yaşamanın, kardeşliğin ve sevginin simgesi olduğunu ifade eden Vali Çuhadar; "Unutulmamalıdır ki, bir kültür mozaiği olan coğrafyamızdaki farklılıklarımız ve kültürel çeşitliliğimiz, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışmayı kuvvetlendiren zenginliklerimizdir. Köklü bir kültür ve medeniyet birikimine sahip Adıyaman ilimiz, yüzyıllardır birlik, beraberlik ve kardeşlik, anlayışı içerisinde saygı ve hoşgörü ortamı ile tüm dünyaya örnek olan bir kenttir. Yeni başlangıçlara ve umutlara vesile olması, gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi dileğiyle Adıyamanlı kardeşlerimin Nevruz Bayramı'nı kutluyor; kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.