Adliye çalışanını öldürmüştü: 32 yıl hapse mahkum oldu

Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek taraflardan esasa ilişkin son savunmalarını yapmalarını istedi. Öldürülen Bayram Kır'ın avukatı Rıdvan Yıldız, sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını hiçbir indirim yapılmamasın istedi. Daha sonra söz alan Celil Dumanlı olay anında Bayram Kır ile konuşmak istediğini kendisi kaçmak istediği için ateş ettiğini söyledi. Eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğünü ancak gerekli inceleme yapılmadığı için bunu ispat edemediğini söyledi. Son sözlerin ardından mahkeme kara için duruşmaya kısa bir ara verdi.

İNDİRİM UYGULAMADI

Verilen aranın ardından mahkeme Bayram Kır'ı öldüren Celil Dumanlı'yı "Kasten insan öldürme " suçundan müebebt hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Celil Dumanlı'nın olayda kullandığı ruhsatsız silah için ise 2 yıl hapis cezası vererek toplamda 32 hapse mahkum olduğunu açıkladı. Mahkeme sanık hakkında hiçbir indirim uygulamadı. Kararın ardından mahkeme başkanını dava bitmiştir sözü üzerine Celil Dumanlı mahkeme başkanını teşekkür etmesi dikkat çekti.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Olay, geçen yıl 6 Ekim 2019 tarihinde saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi, 2 engelli çocuk babası Celil Dumanlı'nın 3546 Sokak üzerinde arkadaşlarıyla birlikte evin bahçesinde oturan, adliyede şoförlük yapan Bayram Kır'ı gördü. Hemen, aynı sokak üzerindeki evine giderek tabancasını aldı. Eşinin kendisini aldattığından sorumlu tuttuğu Kır'ın yanına gelip bağırmaya başlayarak tetiği çekti. Tutukluk yapan silah ateş almayınca, Kır koşarak kaçmaya başladı. Bayram Kır'ı aynı sokak üzerinde yakalayan Celil Dumanlı, tabancasıyla 5 el ateş etti. Kır kanlar içerisinde yere yığılırken, Saldırgan Dumanlı kaçtı. Çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Kır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celil Dumanlı ise aynı sokak üzerindeki evinde motorize yunus ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan tabanca ise şüphelinin oturduğu evde bulunmuştu.