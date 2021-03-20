Adliye önünde arbede

Gözaltında bulunan 200 kişinin adliyeye getirilişi sırasında yakınları araçların önünü keserek araçların adliyeye girişine engel olmak istediler. Bu sırada çevik kuvvet duruma müdahale etti. Adliye önünde biriken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan gurubu uzaklaştırmak istedi. Polise bir süre direnen gurup, etrafa taş attı. Çevik Kuvvet güçlükle adliye önünden uzaklaştırdı. Yüzlerce polis adliye çevresinde güvenlik önlemleri alırken TOMA araçları ise nöbete başladı.

EN BÜYÜK OPERASYON

Antalya Valisi Ersin Yazıcı uyuşturucu ticaretine yönelik bugüne kadar Türkiye yapılan en büyük operasyonu gerçekleştirdiklerini yeniledi. Bu operasyonla kentin merkezinde binlerce ailenin hayatını söndüren baron ve satıcıların gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiğini de belirten Yazıcı, "Bundan sonrada zehir tacirlerini üstüne karalılıkla gideceğiz. Bunların kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.