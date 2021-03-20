Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adliye önünde arbede
Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:54

Adliye önünde arbede

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Adliye önünde arbede

’de uyuşturucunu merkezi olarak bilinen Zeytinköy’e  önceki gece 2 bin 5500 polis ile birlikte yapılan operasyonda gözaltına alınan 200 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların çıkartılışı sırasında adliye önünde bekleyen yakınları uzun süre polise direndi. Yoldan geçen araçlar taşlandı. Gözaltına alınan uyuşturucu baronları ve sokak satıcısı yakınları yüzlerce kişi Antalya Adliyesi çevresinde yığınak yaptı.

Gözaltında bulunan 200 kişinin adliyeye getirilişi sırasında yakınları araçların önünü keserek araçların adliyeye girişine engel olmak istediler. Bu sırada çevik kuvvet duruma müdahale etti. Adliye önünde biriken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan gurubu uzaklaştırmak istedi. Polise bir süre direnen gurup, etrafa taş attı. Çevik Kuvvet güçlükle adliye önünden uzaklaştırdı. Yüzlerce polis adliye çevresinde güvenlik önlemleri alırken TOMA araçları ise nöbete başladı.

EN BÜYÜK OPERASYON

Antalya Valisi Ersin Yazıcı uyuşturucu ticaretine yönelik bugüne kadar Türkiye yapılan en büyük operasyonu gerçekleştirdiklerini yeniledi. Bu operasyonla kentin merkezinde binlerce ailenin hayatını söndüren baron ve satıcıların gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiğini de belirten Yazıcı, "Bundan sonrada zehir tacirlerini üstüne karalılıkla gideceğiz. Bunların kökünü kazımakta kararlıyız" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adliye önünde arbede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA