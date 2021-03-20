Ailesiyle tartışan şahıs dehşet saçtı! Önce intihara kalkıştı, sonra evini yaktı

Gaziantep'teki olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi 30 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle babası ve diğer aile bireyleriyle tartışan ve psikolojik sorunları olan Murat Bal (40) isimli şahıs, ortalığı ayağa kaldırdı. Babasıyla tartıştıktan sonra eline silah ve satır alan şahıs, aile bireylerine zarar vermek istedi. Şahsın saldırıları karşısında yara almadan evi terk eden aile bireyleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.