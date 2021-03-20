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Giriş Tarihi: 20.3.2021 15:27

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı'dan açıklaması

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, ’nin feshedilmesi ardından sosyal medyadan bir dizi açıklama yaparak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen her fırsatta ifade ettiği gibi, sıfır tolerans ilkesiyle, kadına karşı şiddet ile mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Çünkü şiddet, bir insanlık suçudur. Medeniyetimizden aldığımız güçle, eğitimde fırsat eşitliği, istihdam, siyasal katılımda, kadını güçlendiren, ailenin çözüm üretim kapasitesini artıran ve toplumu güçlendiren politikalarımız Güçlü Kadın Güçlü Türkiye anlayışı ile devam edecektir” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi ardından sosyal medyadan bir dizi açıklama yaptı. Keşir, "2002 yılından bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri ile kadının güçlendirilmesi ve insanlık suçu olan şiddetle mücadele için Anayasa'dan TCK'ya kadar devrim niteliğinde düzenlemeler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET, BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

Keşir, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen her fırsatta ifade ettiği gibi, sıfır tolerans ilkesiyle, kadına karşı şiddet ile mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Çünkü şiddet, bir insanlık suçudur. Medeniyetimizden aldığımız güçle, eğitimde fırsat eşitliği, istihdam, siyasal katılımda, kadını güçlendiren, ailenin çözüm üretim kapasitesini artıran ve toplumu güçlendiren politikalarımız Güçlü Kadın Güçlü Türkiye anlayışı ile devam edecektir."

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
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