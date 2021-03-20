AK Parti İl Başkanı Harran’da coşkuyla karşılandı

Başkan Kırıkçı Harran ziyaretine AK Parti Harran İlçe Başkanlığını ziyaret ederek başladı. İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Kırıkçı, daha sonra AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın da katılımıyla Harran Kaymakamı Cihat Koç'u ziyaret etti. Harran ziyaretlerine devam eden Başkan Kırıkçı Harran kanaat önderleriyle, vatandaşlarla, esnafla görüşerek ilçenin genel durumu, sorunları ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.



Harran ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Başkan Kırıkçı, "Bizi bugün sıcak bir karşılamayla kucaklayan Harran halkına buradan teşekkür etmek istiyorum. Onların gözlerindeki o büyük enerjiye bizler de bugün şahit olduk. AK Parti teşkilatları olarak tabi ki öncelikli vazifemiz halkın içinde olmak zaman zaman şehir merkezinde, zaman zaman ilçelerimizde halkımızla temas halinde olmaya devam ediyoruz. Halfeti'den sonra ikinci ziyaretimizi Harran'a yaptık. Harran teşkilatımızla kucaklaştık, onlarla teşkilat içi bir toplantı yaptık. Harran'ın sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Harran'ın dinamiklerini, büyüklerini ziyaret ettik. Türkiye birincisi olmuş bir ilçeye gerçekten gelmekten ben de ayrıca bir övünç duydum. Ben bu anlamda sıcak ev sahipliğinden dolayı Harran halkına, İlçe Teşkilatına, İlçe Başkanımız Sayın Mahmut Özyavuz'a teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerimize AK Parti İl Başkanlığı olarak da devam edeceğiz inşallah "dedi.