AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, bu karar sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

HER TÜRLÜ ŞİDDET, ANAYASADA VE DİĞER İÇ HUKUK MEVZUATINDA GÜVENCE ALTINDA!

İlhan, "Her türlü şiddet, hem Anayasamızda hem diğer iç hukuk mevzuatımızda güvence altına alınmıştır. Kadınlarımız siyasette, ekonomide, istihdamda, kamuda, akademide en üst düzeyde yer bulabilme imkânına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerimiz döneminde sahip olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

KADINLARIN SORUNLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Kadınlarımızın her türlü sorunları ile ilgili çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hız kesmeden devam edecektir. #GüçlüKadınGüçlüTürkiye #İstanbulSözleşmesi"