Aşık Veysel Şatıroğlu ölüm yıl dönümünde anılıyor! Aşık Veysel kimdir, aslen nereli? İşte hayatı ve eserleri

Aşık Veysel için yarın memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyünde mezarı başında anma programı düzenlenecek. Ozanın Sivrialan köyündeki kabrinin ziyaret edilmesiyle başlanacak anma programı, aşığın müzeye dönüştürülen doğup büyüdüğü evde devam edecek. Bu noktada, Aşık Veysel'in hayatı ve eserleri de merak konusu oldu. Aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden olan halk ozanının hayatı ve eserleri hakkında bilgi edinmek isteyenler, Aşık Veysel kimdir, nereli ve ne zaman öldü sorularına yanıt arıyor.

AŞIK VEYSEL KİMDİR?

Hafızalara, "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece / Bilmiyorum ne haldeyim / Gidiyorum gündüz gece" ve "Ben giderim adım kalır / Dostlar beni hatırlasın / Düğün olur bayram gelir / Dostlar beni hatırlasın" dizeleriyle kazınan büyük ozan, 25 Ekim 1894'te Sivrialan köyünde dünyaya geldi.

Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından Veysel Şatıroğlu, çocukluğunu ve gençlik yıllarını Sivrialan'da geçirdi.

Aşık Veysel'in iki kız kardeşi, bölgede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamını yitirdi. Aynı hastalığa yakalanan büyük ozan da 7 yaşında iki gözünü kaybetti.