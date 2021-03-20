Banka soyup borçlarını ödemiş

Olay, 11 Mart Perşembe günü Eyüpsultan Rami Yeni Mahallesi Reşadiye Caddesi'ndeki bir banka şubesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, şüpheli banka da çalışan güvenlik görevlisini biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra yanına getirdiği silah ile içeri girip kasada bulunan 90 bin TL'yi alan zanlı koşarak uzaklaştı. Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti.

AĞRI'DA YAKALANDIİSTANBUL'A GETİRİLDİ

Kimliği tespit edilen Metin A. olaydan sonra Ağrıya kaçtığı belirlendi. Gasp Büro Amirliği ekipleri Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yürüttükleri çalışma sonucunda şüpheli, Ağrı'da bir spor salonunda gözaltına alındı. Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi.

BORÇLARINI ÖDEMİŞ

Öte yandan şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 2 bin Euro ve 3 bin 600 lira ele geçirilirken, yağmadan elde ettiği parayla borçlarını ödediği belirlendi. Metin A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.