Başkan konuştu, o taklit etti

Gaziantep'te belediyenin fidan dikim etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, down sendromlu bir çocuk tarafından taklit edilmesi izleyenleri gülümsetti. Şahin, konuşmasını yaparken bir down sendromlu çocuk önce Başkan Şahin'in izledi, ardından mikrofonu eline alıp Şahin'i taklit ederek keyifli anlar yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" sloganıyla başlattığı fidan dikim etkinliğinin 12'nci etabı Şehitkamil ilçesinin Yukarı Beylerbeyi bölgesinde "21 Mart Down Sendromlular Günü" dolayısıyla down sendromlu 20 çocuğun fidan dikimiyle gerçekleşti.

Açış konuşması için kürsüye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sözlerine başlarken bir down sendromlu çocuğun yaptıkları ise keyif dolu anlar yaşattı. İlk önce Başkan Fatma Şahin'in izleyen çocuk, kürsüde duran mikrofonu eline almasıyla Başkan Şahin'i taklit etti. Down sendromlu çocuğun sempatik hareketleri Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına organize edilen fidan dikim töreni öncesi protokol üyeleri ve katılımcıları gülümsetti.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Küresel bir salgına karşı ulusal bir mücadele içindeyiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde oluşturulan Bilim Kurulu üzerinden alınan kararları, en çok uygulamak için çaba gösteren bir şehrin üyeleriyiz. Pandemi kurulunda eczacılar odası başkanımın yalnızca sorunu tespit etmesi değil, nasıl çözeceğimiz konusundaki anlayışından dolayı da şehrim adına kendisine teşekkür ediyorum. Kentimizde bu büyük sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda büyük bir fikir alışverişi ve birlik var. Aslında bu bir Gaziantep Modelidir. Birlikte iş yapma modelidir. Öncelikle hekimliğin çok özel bir meslek olduğunu belirtmek isterim. Ailemizin en akıllı çocuklarını hekim yapıyoruz. Dün Almanya'da çok özel bir tören oldu. Çok gurur duydum. Almanya'nın en büyük devlet nişanı iki doktorumuza verildi. Fırsat verilince bu alt yapı nasıl büyük bir başarı hikayesine dönüşüyor hep birlikte tanıklık ediyoruz. Doktorlarımız bizim için kıymetlidir" diye konuştu.

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla da ise, "Yeşil Antep Projesi ile korona salgınında vefat eden sağlık çalışanları için gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık personelleri olarak bir ekip ruhuyla çalışıyoruz. Mesleğimiz yaşatmak üzerinedir. Tıp eğitimimiz boyunca ve mesleğimizde hastalarımızı tüm zorlu şartlara rağmen yaşatmak hedefimizdir. Bunu kendimize dert ederiz. Toplum sağlığın korumak en kadim amacımızdır" dedi.

Törene Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti milletvekili Müslüm Yüksel, Şehitkamil Kaymakamı, Gaziantep AK parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Gaziantep Eczacı Odası Başkanı İrfan Demirci ile vatandaşlar katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Eczacılar Odası iş birliğinde programın bitiminde 13'üncü etabın fidan dikim çalışması için protokol yapıldı, imzalar atıldı.