Bayrampaşa'da oto tamirhanesinde yangın çıktı

Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta yer alan üç katlı bir binanın giriş katındaki oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran alevler, tamirhanenin yanında bulunan binaya da sıçradı.

TAMİRHANEDEKİ BİR ARAÇ ALEVLERE TESLİM OLDU

Durumu farkeden çevre esnafı, iş yerinin kepengini kaldırarak içeride bulunan iki araçtan biri çıkardı. İçeride kalan diğer araç ise alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmaların ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Meydana gelen yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, iş yerinde ve yan binada maddi hasar oluştu.

"İÇERİDE SOBA YAKILIYOR ZANNETTİK"

Tamirhanedeki yangına ilk müdahaleleri gerçekleştiren esnaf Ali Çelebi, "Saat 08.30 sıralarında önce hafiften duman çıkmaya başladı. Biz içeride soba yakıyorlar zannettik. Sonra dumanlar yoğunlaşınca içeride bir yangın olduğunu anladık. Komşularla kepengi kaldırdık. İçeride bulunan arabanın birini çıkarabildik. Yoğun dumandan dolayı diğer aracı çıkaramadık. Sonra itfaiye ekipleri geldi ve gereğini yaptı. İçeride kimse yoktu" ifadelerini kullandı.