Bu akşam marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri ile A101, BİM, ŞOK, Migros marketler saat kaçta kapanıyor ve açılıyor?

Salgın sürecinde birçok alanda kısıtlama uygulandığı gibi hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri üzerinde de çeşitli kararlar verilmişti. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren "20 Mart Bugün Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları birçok vatandaş tarafından yanıt arıyor. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile "Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorusuna ait yanıtı da vermiş oldu. İşte hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!

MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi kurumlarla beraber kasap, manav, bakkal gibi işletmelerle ilgili olarak bugün de hafta sonu market çalışma saatleri gündemdeki yerini alıyor. Normalleşme adımlarıyla beraber kısmen de olsa gevşemeye gidilen sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler bu noktada detayları merak ediyor.