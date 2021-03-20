Bugün bakkallar ve marketler açık mı, çalışma saatleri nasıl? A101, BİM, ŞOK Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Mart ayı normalleşme süreci ile devam ederken bakkal ve market çalışma saatleri sorgulamaları sürüyor. Bilindiği market, kasap, bakkal gibi işletmelerin hizmet verebilecekleri saatlerle ilgili olarak da ek bir genelge yayımlanmıştı. Hafta sonu yasakları bazı illerde devam ederken marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm bu soruların yanıtı verilirken Bugün bakkallar ve marketler açık mı, çalışma saatleri nasıl sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte 2020 Market çalışma saatleri

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken bakkal ve market çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile bakkal, market, manav, kasap işyerlerinin açılış kapanış saatleri düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında olması kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı risk haritasına göre kısıtlamalar çok yüksek iller dışında gevşetilirken marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte market çalışma saatleri 2021!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da milyonların gündemine geliyor. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü devam ediyor. 20-21 Mart 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketlerin belli saatlerde açık olacağı biliniyor.