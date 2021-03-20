Cumartesi günü bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte hafta sonu A101, BİM, ŞOK, Migros market çalışma saatleri!

Salgın sürecinde birçok alanda kısıtlama uygulandığı gibi hafta içi hafta sonu market çalışma saatleri üzerinde de çeşitli kararlar verilmişti. Bu noktada sabah saatlerinden itibaren "20 Mart Bugün Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları birçok vatandaş tarafından yanıt arıyor. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma yasağı İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile "Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?" sorusuna ait yanıtı da vermiş oldu. İşte hafta sonu bakkal ve market çalışma saatleri!
MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Özellikle A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi kurumlarla beraber kasap, manav, bakkal gibi işletmelerle ilgili olarak bugün de hafta sonu market çalışma saatleri gündemdeki yerini alıyor. Normalleşme adımlarıyla beraber kısmen de olsa gevşemeye gidilen sokağa çıkma yasağı uygulamasıyla birlikte çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler bu noktada detayları merak ediyor.
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.
Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.
BİM hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
ŞOK Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi ve Cumartesi 07.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 Pazar günü 10.00- 17.00 arası çalışıyor.