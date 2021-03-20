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Giriş Tarihi: 20.3.2021 13:33

Bursalı tır şoförü 3 gündür kayıp

REMZİ YILMAZ
Bursalı tır şoförü 3 gündür kayıp

’da yaşayan 2 çocuk babası 52 yaşındaki Ferhan Tetik’ten 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi ve çocukları Tetik’in hayatından endişe ediyor.

İznik ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesinden Yalova'ya taşınan ve bir süredir Yalova'da ikamet eden tır şoförü Ferhan Tetik, 3 gün önce evden çıkarak bir daha geri dönmedi.

Aile ve yakınlarının her yerde aradığı 2 çocuk babası Ferhan Tetik'in yaklaşık 4 ay önce çalıştığı işten çıkarıldığı ve işsiz kaldığı için bunalıma girdiği iddia edilirken, çevresindeki bazı tanıdıklarına, zaman zaman intihar etmeyi düşündüğünü söylediği ileri sürüldü. İntihar söylemlerini duyan çocukları ve ailesi Ferhan Tetik'in canından endişe ettiklerini ve bir an önce bulunması için dua ettiklerini belirtti. Sosyal medya üzerinden kayıp ilanları veren yakınları Tetik'ten gelecek güzel bir haberi bekliyor.

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Bursalı tır şoförü 3 gündür kayıp
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